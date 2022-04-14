OneArt (1ART) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OneArt (1ART), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OneArt (1ART) Informatie OneArt is an Ecosystem of NFT and Metaverse products. The global mission of OneArt is to build a scalable and easy-to-use NFT & Metaverse infrastructure to let industries utilize the full potential of advanced NFT technologies. The goal is to become a global leader pursuing Mass Adoption through the OneArt Ecosystem Products. Officiële website: https://oneart.digital

OneArt (1ART) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OneArt (1ART), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 96.24K $ 96.24K $ 96.24K Totale voorraad: $ 468.83M $ 468.83M $ 468.83M Circulerende voorraad: $ 314.86M $ 314.86M $ 314.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 143.30K $ 143.30K $ 143.30K Hoogste ooit: $ 0.758388 $ 0.758388 $ 0.758388 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00030567 $ 0.00030567 $ 0.00030567 Meer informatie over OneArt (1ART) prijs

OneArt (1ART) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OneArt (1ART) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 1ART tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 1ART tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 1ART begrijpt, kun je de live prijs van 1ART token verkennen!

Prijsvoorspelling van 1ART Wil je weten waar je 1ART naartoe gaat? Onze 1ART prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 1ART token!

