One World Chain (OWCT) Informatie One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT. Officiële website: https://oneworldchain.org/ Whitepaper: https://docs.oneworldchain.org/

One World Chain (OWCT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor One World Chain (OWCT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 56.25K $ 56.25K $ 56.25K Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.25K $ 56.25K $ 56.25K Hoogste ooit: $ 0.0044113 $ 0.0044113 $ 0.0044113 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00267875 $ 0.00267875 $ 0.00267875 Meer informatie over One World Chain (OWCT) prijs

One World Chain (OWCT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van One World Chain (OWCT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OWCT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OWCT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OWCT begrijpt, kun je de live prijs van OWCT token verkennen!

