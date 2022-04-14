ONE PUNCH CAT (PUNCH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ONE PUNCH CAT (PUNCH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

Officiële website: https://punchonsolana.com
Whitepaper: https://punchonsolana.com/whitepaper.html

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ONE PUNCH CAT (PUNCH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.46K $ 33.46K $ 33.46K Totale voorraad: $ 936.70M $ 936.70M $ 936.70M Circulerende voorraad: $ 936.70M $ 936.70M $ 936.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 33.46K $ 33.46K $ 33.46K Hoogste ooit: $ 0.00361979 $ 0.00361979 $ 0.00361979 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ONE PUNCH CAT (PUNCH) prijs

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ONE PUNCH CAT (PUNCH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUNCH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUNCH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUNCH begrijpt, kun je de live prijs van PUNCH token verkennen!

