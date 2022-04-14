One Cash (ONC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in One Cash (ONC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

One Cash (ONC) Informatie The most daring and innovative experimental project for the Basis protocol Officiële website: https://onecash.finance/

One Cash (ONC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor One Cash (ONC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 76.35K $ 76.35K $ 76.35K Totale voorraad: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Circulerende voorraad: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 76.35K $ 76.35K $ 76.35K Hoogste ooit: $ 1,634.01 $ 1,634.01 $ 1,634.01 Laagste ooit: $ 0.03781224 $ 0.03781224 $ 0.03781224 Huidige prijs: $ 0.04983721 $ 0.04983721 $ 0.04983721 Meer informatie over One Cash (ONC) prijs

One Cash (ONC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van One Cash (ONC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ONC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ONC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ONC begrijpt, kun je de live prijs van ONC token verkennen!

