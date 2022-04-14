ondaxbt (ONDA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ondaxbt (ONDA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ondaxbt (ONDA) Informatie Onda is an innovative autonomous on-chain SocialFi companion designed to revolutionize online interactions. At its core is OndaLink, a powerful tool that transforms any URL into a dynamic, dedicated chat room. This feature enables real-time communication among users visiting the same webpage, fostering seamless collaboration and engagement. By integrating incentives for active participation, Onda creates a fresh approach to community building, blending social interaction with financial opportunities. Onda is an innovative autonomous on-chain SocialFi companion designed to revolutionize online interactions. At its core is OndaLink, a powerful tool that transforms any URL into a dynamic, dedicated chat room. This feature enables real-time communication among users visiting the same webpage, fostering seamless collaboration and engagement. By integrating incentives for active participation, Onda creates a fresh approach to community building, blending social interaction with financial opportunities. Officiële website: https://ondaxbt.xyz/ Koop nu ONDA!

ondaxbt (ONDA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ondaxbt (ONDA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.37K $ 43.37K $ 43.37K Totale voorraad: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M Circulerende voorraad: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.37K $ 43.37K $ 43.37K Hoogste ooit: $ 0.00405314 $ 0.00405314 $ 0.00405314 Laagste ooit: $ 0.00002692 $ 0.00002692 $ 0.00002692 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ondaxbt (ONDA) prijs

ondaxbt (ONDA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ondaxbt (ONDA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ONDA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ONDA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ONDA begrijpt, kun je de live prijs van ONDA token verkennen!

