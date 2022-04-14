Oncology Network (ONC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Oncology Network (ONC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Oncology Network (ONC) Informatie Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before. Officiële website: https://oncologynetwork.org/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1FEAmvXWtf6p2aZfwAJ6j4Qd-1JL3XqHT/view?usp=sharing

Oncology Network (ONC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Oncology Network (ONC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 186.11K $ 186.11K $ 186.11K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 696.09M $ 696.09M $ 696.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 267.37K $ 267.37K $ 267.37K Hoogste ooit: $ 0.02182385 $ 0.02182385 $ 0.02182385 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00026717 $ 0.00026717 $ 0.00026717 Meer informatie over Oncology Network (ONC) prijs

Oncology Network (ONC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Oncology Network (ONC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ONC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ONC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ONC begrijpt, kun je de live prijs van ONC token verkennen!

