Onchain Yield Coin (ONYC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 24u laag $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 24u hoog 24u laag $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 24u hoog $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Hoogste prijs ooit $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 Laagste prijs $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Prijswijziging (1u) +0.06% Prijswijziging (1D) -0.00% Prijswijziging (7D) +0.18% Prijswijziging (7D) +0.18%

Onchain Yield Coin (ONYC) real-time prijs is $1.044. De afgelopen 24 uur werd er ONYC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.042 en een hoogtepunt van $ 1.045, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ONYC hoogste prijs aller tijden is $ 1.053, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.005 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ONYC met +0.06% veranderd in het afgelopen uur, -0.00% in de afgelopen 24 uur en +0.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Onchain Yield Coin (ONYC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 104.43M$ 104.43M $ 104.43M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 104.43M$ 104.43M $ 104.43M Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 99,999,997.13431443 99,999,997.13431443 99,999,997.13431443

De huidige marktkapitalisatie van Onchain Yield Coin is $ 104.43M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ONYC is 100.00M, met een totale voorraad van 99999997.13431443. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 104.43M.