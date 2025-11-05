BeursDEX+
De live Onchain Yield Coin prijs vandaag is 1.044 USD. Volg realtime ONYC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ONYC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Onchain Yield Coin Prijs (ONYC)

1 ONYC naar USD live prijs:

$1.044
$1.044
0.00%1D
USD
Onchain Yield Coin (ONYC) live prijsgrafiek
Onchain Yield Coin (ONYC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.042
$ 1.042
24u laag
$ 1.045
$ 1.045
24u hoog

$ 1.042
$ 1.042

$ 1.045
$ 1.045

$ 1.053
$ 1.053

$ 1.005
$ 1.005

+0.06%

-0.00%

+0.18%

+0.18%

Onchain Yield Coin (ONYC) real-time prijs is $1.044. De afgelopen 24 uur werd er ONYC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.042 en een hoogtepunt van $ 1.045, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ONYC hoogste prijs aller tijden is $ 1.053, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.005 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ONYC met +0.06% veranderd in het afgelopen uur, -0.00% in de afgelopen 24 uur en +0.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Onchain Yield Coin (ONYC) Marktinformatie

$ 104.43M
$ 104.43M

--
--

$ 104.43M
$ 104.43M

100.00M
100.00M

99,999,997.13431443
99,999,997.13431443

De huidige marktkapitalisatie van Onchain Yield Coin is $ 104.43M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ONYC is 100.00M, met een totale voorraad van 99999997.13431443. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 104.43M.

Onchain Yield Coin (ONYC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Onchain Yield Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Onchain Yield Coin naar USD $ +0.0074774412.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Onchain Yield Coin naar USD $ +0.0204348384.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Onchain Yield Coin naar USD $ +0.0255594936165295.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.00%
30 dagen$ +0.0074774412+0.72%
60 dagen$ +0.0204348384+1.96%
90 dagen$ +0.0255594936165295+2.51%

Wat is Onchain Yield Coin (ONYC)?

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

Onchain Yield Coin (ONYC) hulpbron

Onchain Yield Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Onchain Yield Coin (ONYC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Onchain Yield Coin (ONYC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Onchain Yield Coin te bekijken.

Bekijk nu de Onchain Yield Coin prijsvoorspelling !

ONYC naar lokale valuta's

Onchain Yield Coin (ONYC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Onchain Yield Coin (ONYC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ONYC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Onchain Yield Coin (ONYC)

Hoeveel is Onchain Yield Coin (ONYC) vandaag waard?
De live ONYC prijs in USD is 1.044 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ONYC naar USD prijs?
De huidige prijs van ONYC naar USD is $ 1.044. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Onchain Yield Coin?
De marktkapitalisatie van ONYC is $ 104.43M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ONYC?
De circulerende voorraad van ONYC is 100.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ONYC?
ONYC bereikte een ATH-prijs van 1.053 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ONYC?
ONYC zag een ATL-prijs van 1.005 USD.
Wat is het handelsvolume van ONYC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ONYC is -- USD.
Zal ONYC dit jaar hoger gaan?
ONYC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ONYC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Onchain Yield Coin (ONYC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,640.83

$3,339.69

$158.71

$1.0000

$1.1533

$102,640.83

$3,339.69

$158.71

$2.2529

$0.16462

$0.00000

$0.00000

$0.04180

$0.01008

$0.00650

$0.08600

$0.2350

$0.0000000046210

$0.1903

$0.000008815

