Onchain Finance and Culture (OFAC) Informatie Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space. Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space. Officiële website: https://ofacbase.com/ Koop nu OFAC!

Onchain Finance and Culture (OFAC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Onchain Finance and Culture (OFAC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.41K $ 32.41K $ 32.41K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 838.79M $ 838.79M $ 838.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.64K $ 38.64K $ 38.64K Hoogste ooit: $ 0.00208752 $ 0.00208752 $ 0.00208752 Laagste ooit: $ 0.00003187 $ 0.00003187 $ 0.00003187 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Onchain Finance and Culture (OFAC) prijs

Onchain Finance and Culture (OFAC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Onchain Finance and Culture (OFAC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OFAC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OFAC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OFAC begrijpt, kun je de live prijs van OFAC token verkennen!

