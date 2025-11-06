OnChain Battles Prijs (OCB)
--
--
0.00%
0.00%
OnChain Battles (OCB) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er OCB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OCB hoogste prijs aller tijden is $ 0.00697617, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OCB met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van OnChain Battles is $ 7.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OCB is 50.00M, met een totale voorraad van 50000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.82K.
Vandaag is de prijswijziging van OnChain Battles naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van OnChain Battles naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van OnChain Battles naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van OnChain Battles naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|--
|30 dagen
|$ 0
|0.00%
|60 dagen
|$ 0
|-74.25%
|90 dagen
|$ 0
|--
An OnChain arena where only verified traders compete.
$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.
All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.
OCB is where real traders prove themselves
OnChainBattles, it’s on the chain.
The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.
Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.
Not followers, not likes, just pure, verified profit.
Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.
You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.
If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.
Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.
No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.
Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.
Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.
The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.
MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.
Hoeveel zal OnChain Battles (OCB) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je OnChain Battles (OCB) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor OnChain Battles te bekijken.
Bekijk nu de OnChain Battles prijsvoorspelling !
Inzicht in de tokenomie van OnChain Battles (OCB) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van OCB token !
|Tijd (UTC+8)
|Type
|Informatie
|11-05 17:18:00
|Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.
Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen
De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume
Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel