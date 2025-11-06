BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live OnChain Battles prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime OCB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de OCB prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live OnChain Battles prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime OCB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de OCB prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over OCB

OCB Prijsinformatie

Wat is OCB

OCB officiële website

OCB tokenomie

OCB Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

OnChain Battles logo

OnChain Battles Prijs (OCB)

Niet genoteerd

1 OCB naar USD live prijs:

$0.00015647
$0.00015647$0.00015647
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
OnChain Battles (OCB) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:28:19 (UTC+8)

OnChain Battles (OCB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00697617
$ 0.00697617$ 0.00697617

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

OnChain Battles (OCB) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er OCB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OCB hoogste prijs aller tijden is $ 0.00697617, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OCB met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OnChain Battles (OCB) Marktinformatie

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

--
----

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van OnChain Battles is $ 7.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OCB is 50.00M, met een totale voorraad van 50000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.82K.

OnChain Battles (OCB) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van OnChain Battles naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van OnChain Battles naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van OnChain Battles naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van OnChain Battles naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 00.00%
60 dagen$ 0-74.25%
90 dagen$ 0--

Wat is OnChain Battles (OCB)?

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

OnChain Battles (OCB) hulpbron

Officiële website

OnChain Battles Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal OnChain Battles (OCB) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je OnChain Battles (OCB) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor OnChain Battles te bekijken.

Bekijk nu de OnChain Battles prijsvoorspelling !

OCB naar lokale valuta's

OnChain Battles (OCB) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van OnChain Battles (OCB) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van OCB token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over OnChain Battles (OCB)

Hoeveel is OnChain Battles (OCB) vandaag waard?
De live OCB prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige OCB naar USD prijs?
De huidige prijs van OCB naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van OnChain Battles?
De marktkapitalisatie van OCB is $ 7.82K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van OCB?
De circulerende voorraad van OCB is 50.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van OCB?
OCB bereikte een ATH-prijs van 0.00697617 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van OCB?
OCB zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van OCB?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van OCB is -- USD.
Zal OCB dit jaar hoger gaan?
OCB kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de OCB prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:28:19 (UTC+8)

OnChain Battles (OCB) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$104,346.33
$104,346.33$104,346.33

+0.59%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,459.86
$3,459.86$3,459.86

+1.80%

Solana logo

Solana

SOL

$163.04
$163.04$163.04

+1.56%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9216
$0.9216$0.9216

-16.46%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$104,346.33
$104,346.33$104,346.33

+0.59%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,459.86
$3,459.86$3,459.86

+1.80%

Solana logo

Solana

SOL

$163.04
$163.04$163.04

+1.56%

XRP logo

XRP

XRP

$2.3124
$2.3124$2.3124

+1.58%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16800
$0.16800$0.16800

+0.40%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03590
$0.03590$0.03590

+43.60%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00785
$0.00785$0.00785

+4.66%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00737
$0.00737$0.00737

+13.38%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2386
$0.2386$0.2386

+377.20%

Jump Tom logo

Jump Tom

JUMP

$0.0000000608
$0.0000000608$0.0000000608

+302.64%

DramaBits logo

DramaBits

DRAMA

$0.000004799
$0.000004799$0.000004799

+154.18%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.3420
$0.3420$0.3420

+47.16%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01755
$0.01755$0.01755

+40.40%