Wat is OMNIX (OMNIX)?

OmniX is an interop infrastructure and dApps suite built to enable seamless, composable onchain experiences. Originally launched as the first ONFT launchpad on LayerZero, it has evolved into a protocol stack powering cross-chain applications and infrastructure. Current products include OmniX Send (gasless top-ups across 40+ EVM chains), OmniX DVN (a LayerZero v2 decentralized verifier), and Oxi Trade (a native Hyperliquid trading experience currently in development), with more onchain experiences coming soon—including VRF-powered ONFTs. OmniX now builds natively on Hyperliquid.

OMNIX (OMNIX) hulpbron Officiële website