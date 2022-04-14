OmniTensor (OMNIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OmniTensor (OMNIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OmniTensor (OMNIT) Informatie OmniTensor is a decentralized AI platform that combines blockchain technology with community-driven contributions to build, deploy and operate AI-powered decentralized applications (dApps). It allows users to share unused GPU resources, contributing to a global compute network for AI training and inference. Developers benefit from pre-configured AI models, SDKs and high-quality data layers, enabling rapid development of AI dApps with cost efficiency and scalability. OmniTensor utilizes its native OMNIT token for rewards, payments and governance, fostering an inclusive ecosystem where businesses, developers and contributors collaborate to shape the future of AI. Officiële website: https://omnitensor.io Whitepaper: https://docs.omnitensor.io

OmniTensor (OMNIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OmniTensor (OMNIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.75K $ 17.75K $ 17.75K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 397.52M $ 397.52M $ 397.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 44.66K $ 44.66K $ 44.66K Hoogste ooit: $ 0.00232157 $ 0.00232157 $ 0.00232157 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over OmniTensor (OMNIT) prijs

OmniTensor (OMNIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OmniTensor (OMNIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OMNIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OMNIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OMNIT begrijpt, kun je de live prijs van OMNIT token verkennen!

