Omnipair (OMFG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.456628 $ 0.456628 $ 0.456628 24u laag $ 0.539165 $ 0.539165 $ 0.539165 24u hoog 24u laag $ 0.456628$ 0.456628 $ 0.456628 24u hoog $ 0.539165$ 0.539165 $ 0.539165 Hoogste prijs ooit $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Laagste prijs $ 0.335642$ 0.335642 $ 0.335642 Prijswijziging (1u) -0.33% Prijswijziging (1D) +15.88% Prijswijziging (7D) -23.29% Prijswijziging (7D) -23.29%

Omnipair (OMFG) real-time prijs is $0.533849. De afgelopen 24 uur werd er OMFG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.456628 en een hoogtepunt van $ 0.539165, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OMFG hoogste prijs aller tijden is $ 1.86, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.335642 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OMFG met -0.33% veranderd in het afgelopen uur, +15.88% in de afgelopen 24 uur en -23.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Omnipair (OMFG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Circulerende voorraad 12.00M 12.00M 12.00M Totale voorraad 11,999,979.300134 11,999,979.300134 11,999,979.300134

De huidige marktkapitalisatie van Omnipair is $ 6.40M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OMFG is 12.00M, met een totale voorraad van 11999979.300134. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.40M.