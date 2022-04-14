OmniMinds (OMNIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OmniMinds (OMNIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OmniMinds (OMNIS) Informatie OmniMinds is building the foundation for powerful computer-use agents through crowdsourced action datasets, open-source tools, and frontier agent models. We want to improve the world by providing amazing computer-use agents. Users can record their everyday computer tasks to train AI models and earn $OMNIS tokens. High-quality demonstrations earn more per task, rewarding expert skill. You can complete simple tasks like: ordering food or browsing websites Earn rewards for each quality demonstration uploaded Help build better AI assistants through your contributions Officiële website: https://omniminds.ai/

OmniMinds (OMNIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OmniMinds (OMNIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 233.45K $ 233.45K $ 233.45K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 233.45K $ 233.45K $ 233.45K Hoogste ooit: $ 0.00103322 $ 0.00103322 $ 0.00103322 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00023344 $ 0.00023344 $ 0.00023344 Meer informatie over OmniMinds (OMNIS) prijs

OmniMinds (OMNIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OmniMinds (OMNIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OMNIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OMNIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OMNIS begrijpt, kun je de live prijs van OMNIS token verkennen!

