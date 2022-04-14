OmniAgent (OMAGENT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OmniAgent (OMAGENT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OmniAgent (OMAGENT) Informatie OmniAgent represents a groundbreaking evolution in the AI landscape, providing users with the tools to create, customize, and launch autonomous AI Agents. These agents are designed to execute tasks, make decisions, and generate value autonomously within a decentralized ecosystem. Whether you need an AI agent to represent you online, conduct research, or manage complex workflows, OmniAgent empowers you to build and deploy personalized agents seamlessly. OmniAgent represents a groundbreaking evolution in the AI landscape, providing users with the tools to create, customize, and launch autonomous AI Agents. These agents are designed to execute tasks, make decisions, and generate value autonomously within a decentralized ecosystem. Whether you need an AI agent to represent you online, conduct research, or manage complex workflows, OmniAgent empowers you to build and deploy personalized agents seamlessly. Officiële website: https://omniagent.app/ Whitepaper: https://docs.omniagent.app/ Koop nu OMAGENT!

OmniAgent (OMAGENT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OmniAgent (OMAGENT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 45.45K $ 45.45K $ 45.45K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 45.45K $ 45.45K $ 45.45K Hoogste ooit: $ 0.00282762 $ 0.00282762 $ 0.00282762 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over OmniAgent (OMAGENT) prijs

OmniAgent (OMAGENT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OmniAgent (OMAGENT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OMAGENT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OMAGENT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OMAGENT begrijpt, kun je de live prijs van OMAGENT token verkennen!

