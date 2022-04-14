Omni Consumer Protocol (OCP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Omni Consumer Protocol (OCP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Omni Consumer Protocol (OCP) Informatie Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs. Officiële website: https://ocp.finance/

Omni Consumer Protocol (OCP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Omni Consumer Protocol (OCP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 48.00K $ 48.00K $ 48.00K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 11.90M $ 11.90M $ 11.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 403.29K $ 403.29K $ 403.29K Hoogste ooit: $ 0.162663 $ 0.162663 $ 0.162663 Laagste ooit: $ 0.00357514 $ 0.00357514 $ 0.00357514 Huidige prijs: $ 0.00405998 $ 0.00405998 $ 0.00405998 Meer informatie over Omni Consumer Protocol (OCP) prijs

Omni Consumer Protocol (OCP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Omni Consumer Protocol (OCP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OCP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OCP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OCP begrijpt, kun je de live prijs van OCP token verkennen!

