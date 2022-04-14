Olyverse (OLY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Olyverse (OLY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Olyverse (OLY) Informatie The social platform that brings fans and stars closer together, delivering next-level fan engagement & rewarding participation. The social platform that brings fans and stars closer together, delivering next-level fan engagement & rewarding participation. Officiële website: https://olyverse.com/

Olyverse (OLY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Olyverse (OLY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 156,49K $ 156,49K $ 156,49K Totale voorraad: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Circulerende voorraad: $ 2,15B $ 2,15B $ 2,15B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 364,33K $ 364,33K $ 364,33K Hoogste ooit: $ 2,53 $ 2,53 $ 2,53 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Olyverse (OLY) prijs

Olyverse (OLY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Olyverse (OLY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OLY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OLY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OLY begrijpt, kun je de live prijs van OLY token verkennen!

