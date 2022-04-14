Olyn by Virtuals (OLYN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Olyn by Virtuals (OLYN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Olyn by Virtuals (OLYN) Informatie Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/70

Olyn by Virtuals (OLYN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Olyn by Virtuals (OLYN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 651.84K $ 651.84K $ 651.84K Totale voorraad: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Circulerende voorraad: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 651.84K $ 651.84K $ 651.84K Hoogste ooit: $ 0.00579679 $ 0.00579679 $ 0.00579679 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00065019 $ 0.00065019 $ 0.00065019 Meer informatie over Olyn by Virtuals (OLYN) prijs

Olyn by Virtuals (OLYN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Olyn by Virtuals (OLYN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OLYN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OLYN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OLYN begrijpt, kun je de live prijs van OLYN token verkennen!

Prijsvoorspelling van OLYN Wil je weten waar je OLYN naartoe gaat? Onze OLYN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OLYN token!

