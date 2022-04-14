Olive Cash (OLIVE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Olive Cash (OLIVE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Olive Cash (OLIVE) Informatie OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders. Officiële website: https://olive.cash/

Olive Cash (OLIVE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Olive Cash (OLIVE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 50.31K $ 50.31K $ 50.31K Totale voorraad: $ 53.53M $ 53.53M $ 53.53M Circulerende voorraad: $ 52.89M $ 52.89M $ 52.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 50.92K $ 50.92K $ 50.92K Hoogste ooit: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00095128 $ 0.00095128 $ 0.00095128 Meer informatie over Olive Cash (OLIVE) prijs

Olive Cash (OLIVE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Olive Cash (OLIVE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OLIVE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OLIVE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OLIVE begrijpt, kun je de live prijs van OLIVE token verkennen!

