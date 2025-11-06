BeursDEX+
De live OKX Mascot prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime WALLY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WALLY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

OKX Mascot (WALLY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:28:03 (UTC+8)

OKX Mascot (WALLY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00780088
$ 0.00780088$ 0.00780088

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.56%

-6.56%

OKX Mascot (WALLY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WALLY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WALLY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00780088, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WALLY met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -6.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OKX Mascot (WALLY) Marktinformatie

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

--
----

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

999.97M
999.97M 999.97M

999,970,448.449221
999,970,448.449221 999,970,448.449221

De huidige marktkapitalisatie van OKX Mascot is $ 5.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WALLY is 999.97M, met een totale voorraad van 999970448.449221. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.88K.

OKX Mascot (WALLY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van OKX Mascot naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van OKX Mascot naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van OKX Mascot naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van OKX Mascot naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-24.46%
60 dagen$ 0-94.53%
90 dagen$ 0--

Wat is OKX Mascot (WALLY)?

$WALLY — The Comeback Kid of Crypto

Once a trader buried deep in the liquidation trenches, Wally was just another chart casualty — humbled, forgotten, and meme-worthy. But every cycle has its reversal.

Now he’s back. Sharper, greener, and wiser than ever.

$WALLY is more than just a token — it’s a symbol of every degen’s redemption arc. From blown accounts to breakout trades, Wally’s story is yours too. Whether you’re up 10x or down bad, Wally reminds us that the market always gives one more chance… if you’ve got the guts to take it.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

OKX Mascot (WALLY) hulpbron

Officiële website

OKX Mascot Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal OKX Mascot (WALLY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je OKX Mascot (WALLY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor OKX Mascot te bekijken.

Bekijk nu de OKX Mascot prijsvoorspelling !

WALLY naar lokale valuta's

OKX Mascot (WALLY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van OKX Mascot (WALLY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WALLY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over OKX Mascot (WALLY)

Hoeveel is OKX Mascot (WALLY) vandaag waard?
De live WALLY prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WALLY naar USD prijs?
De huidige prijs van WALLY naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van OKX Mascot?
De marktkapitalisatie van WALLY is $ 5.88K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WALLY?
De circulerende voorraad van WALLY is 999.97M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WALLY?
WALLY bereikte een ATH-prijs van 0.00780088 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WALLY?
WALLY zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van WALLY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WALLY is -- USD.
Zal WALLY dit jaar hoger gaan?
WALLY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WALLY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

