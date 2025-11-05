OKIE Prijs (OKIE)
+0.06%
-6.27%
-21.04%
-21.04%
OKIE (OKIE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er OKIE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OKIE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00362919, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OKIE met +0.06% veranderd in het afgelopen uur, -6.27% in de afgelopen 24 uur en -21.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van OKIE is $ 9.75K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OKIE is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.75K.
Vandaag is de prijswijziging van OKIE naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van OKIE naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van OKIE naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van OKIE naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|-6.27%
|30 dagen
|$ 0
|-96.59%
|60 dagen
|$ 0
|-97.98%
|90 dagen
|$ 0
|--
OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.
The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.
As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.
OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.
Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.
