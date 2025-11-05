OKIE (OKIE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00362919 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.06% Prijswijziging (1D) -6.27% Prijswijziging (7D) -21.04%

OKIE (OKIE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er OKIE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OKIE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00362919, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OKIE met +0.06% veranderd in het afgelopen uur, -6.27% in de afgelopen 24 uur en -21.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OKIE (OKIE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.75K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.75K Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van OKIE is $ 9.75K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OKIE is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.75K.