Okcash (OK) Informatie OK is open-source; its design is public, nobody owns or controls OK and everyone can take part. Okcash is a decentralized and established hybrid cryptocurrency that started on Nov 24th 2014. OK was mined (PoW-Scrypt) and evolved to be stake-able (PoS-LTSS-Sha256). Okcash is not a security, it never had an ICO, nor any kind of funding rounds. OK is self sustainable and is fully supported by voluntaries (Just like Bitcoin). Officiële website: https://okcash.org/ Whitepaper: https://github.com/okcashpro/okcash-whitepaper

Okcash (OK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Okcash (OK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 277.87K $ 277.87K $ 277.87K Totale voorraad: $ 105.00M $ 105.00M $ 105.00M Circulerende voorraad: $ 89.37M $ 89.37M $ 89.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 326.47K $ 326.47K $ 326.47K Hoogste ooit: $ 0.7685 $ 0.7685 $ 0.7685 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00310921 $ 0.00310921 $ 0.00310921 Meer informatie over Okcash (OK) prijs

Okcash (OK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Okcash (OK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OK begrijpt, kun je de live prijs van OK token verkennen!

