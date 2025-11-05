OKBDOGE (OKBDOGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -6.97% Prijswijziging (7D) -28.73% Prijswijziging (7D) -28.73%

OKBDOGE (OKBDOGE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er OKBDOGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OKBDOGE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OKBDOGE met -- veranderd in het afgelopen uur, -6.97% in de afgelopen 24 uur en -28.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OKBDOGE (OKBDOGE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 40.66K$ 40.66K $ 40.66K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 40.66K$ 40.66K $ 40.66K Circulerende voorraad 210.00B 210.00B 210.00B Totale voorraad 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van OKBDOGE is $ 40.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OKBDOGE is 210.00B, met een totale voorraad van 210000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 40.66K.