OKANE (OKANE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OKANE (OKANE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OKANE (OKANE) Informatie Welcome to the fabulous world of OKANE, where wealth meets wagging tails! Inspired by the Japanese word for "money," OKANE is more than just a meme coin; it's a celebration of all things cute, quirky, and oh-so-luxurious. Meet our charming mascot, a pampered pup with a flair for the extravagant. With his sparkling collar and stylish shades, this adorable canine knows how to live the high life. Whether he's lounging in a sun-soaked doggy mansion or attending exclusive puppy parties, our little tycoon embodies the spirit of prosperity and joy. Officiële website: http://okanesol.com/

OKANE (OKANE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OKANE (OKANE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.37K $ 21.37K $ 21.37K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.37K $ 21.37K $ 21.37K Hoogste ooit: $ 0.02878866 $ 0.02878866 $ 0.02878866 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00021374 $ 0.00021374 $ 0.00021374 Meer informatie over OKANE (OKANE) prijs

OKANE (OKANE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OKANE (OKANE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OKANE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OKANE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OKANE begrijpt, kun je de live prijs van OKANE token verkennen!

Prijsvoorspelling van OKANE Wil je weten waar je OKANE naartoe gaat? Onze OKANE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OKANE token!

