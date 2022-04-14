Oia Oia Cat (OIACAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Oia Oia Cat (OIACAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Oia Oia Cat (OIACAT) Informatie Oia Oia Cat is a memecoin inspired by the viral meme featuring Ethel, a spinning cat beloved by internet fans. This project is built around the charm of the Oia Oia Cat meme, bringing its fun and humor into the crypto world. We've partnered with the official Oiacat TikTok creator, who regularly produces new and engaging content to keep the community connected and entertained. By combining the energy of viral internet culture with the accessibility of cryptocurrency, Oia Oia Cat aims to build a unique, fun-loving community for fans of the meme and crypto enthusiasts alike. Officiële website: https://oiacatofficial.fun/ Koop nu OIACAT!

Oia Oia Cat (OIACAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Oia Oia Cat (OIACAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.24K $ 8.24K $ 8.24K Totale voorraad: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Circulerende voorraad: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.24K $ 8.24K $ 8.24K Hoogste ooit: $ 0.00034991 $ 0.00034991 $ 0.00034991 Laagste ooit: $ 0.00000477 $ 0.00000477 $ 0.00000477 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Oia Oia Cat (OIACAT) prijs

Oia Oia Cat (OIACAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Oia Oia Cat (OIACAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OIACAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OIACAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OIACAT begrijpt, kun je de live prijs van OIACAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van OIACAT Wil je weten waar je OIACAT naartoe gaat? Onze OIACAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OIACAT token!

