OGLG is the native token of OGLong, the first-ever BTC-Fi launchpad fully owned by the OG Bitcoin community. INFRASTRUCTURE Our commitment at OGLONG goes beyond funding. We're building the infrastructural backbone for developers and users alike, featuring advanced tools for exploration, project tracking, and seamless interaction. Our platform ensures that you have a robust, scalable environment to grow and enhance the Bitcoin ecosystem. COMMUNITY Join OGLONG's community-focused platform, dedicated exclusively to Bitcoin projects. It's where innovation meets a passionate collective, ready to drive change in the crypto space. Engage with projects you believe in, and be part of a movement shaping the future of blockchain, all within the dynamic world of Bitcoin. Officiële website: https://www.oglong.com/

OGLONG (OGLG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OGLONG (OGLG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.02K $ 23.02K $ 23.02K Totale voorraad: $ 2.41B $ 2.41B $ 2.41B Circulerende voorraad: $ 2.41B $ 2.41B $ 2.41B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.02K $ 23.02K $ 23.02K Hoogste ooit: $ 0.0054034 $ 0.0054034 $ 0.0054034 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over OGLONG (OGLG) prijs

OGLONG (OGLG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OGLONG (OGLG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OGLG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OGLG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OGLG begrijpt, kun je de live prijs van OGLG token verkennen!

Prijsvoorspelling van OGLG Wil je weten waar je OGLG naartoe gaat? Onze OGLG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OGLG token!

