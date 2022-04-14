Oggy Inu (OGGY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Oggy Inu (OGGY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Oggy Inu (OGGY) Informatie What is the project about? OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born. What makes your project unique? Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap History of your project. What’s next for your project? Dapp Released. What can your token be used for? Reflection 5% for Holders. What is the project about? OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born. What makes your project unique? Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap History of your project. What’s next for your project? Dapp Released. What can your token be used for? Reflection 5% for Holders. Officiële website: https://oggyinu.com Koop nu OGGY!

Oggy Inu (OGGY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Oggy Inu (OGGY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 237.24K $ 237.24K $ 237.24K Totale voorraad: $ 114,251.65T $ 114,251.65T $ 114,251.65T Circulerende voorraad: $ 114,251.65T $ 114,251.65T $ 114,251.65T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 237.24K $ 237.24K $ 237.24K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Oggy Inu (OGGY) prijs

Oggy Inu (OGGY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Oggy Inu (OGGY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OGGY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OGGY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OGGY begrijpt, kun je de live prijs van OGGY token verkennen!

Prijsvoorspelling van OGGY Wil je weten waar je OGGY naartoe gaat? Onze OGGY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OGGY token!

