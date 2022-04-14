OG SMINEM (OGSM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OG SMINEM (OGSM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OG SMINEM (OGSM) Informatie Road map: positive feedback loop = we give Roman 1% from each swap - by doing so we are promising +10 luck to the trader, global peace, prosperity and love. ‍ Tokenomics = 100,000,000,000,000 hard cap, 95% of the tokens are locked in the lp, 5% airdropped to holders of MSMN & The Sminem Collection LET'S SEE WHERE IT WILL TAKE US Road map: positive feedback loop = we give Roman 1% from each swap - by doing so we are promising +10 luck to the trader, global peace, prosperity and love. ‍ Tokenomics = 100,000,000,000,000 hard cap, 95% of the tokens are locked in the lp, 5% airdropped to holders of MSMN & The Sminem Collection LET'S SEE WHERE IT WILL TAKE US Officiële website: https://sminem.org Whitepaper: https://sminem.org Koop nu OGSM!

OG SMINEM (OGSM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OG SMINEM (OGSM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 436.55K $ 436.55K $ 436.55K Totale voorraad: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Circulerende voorraad: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 436.55K $ 436.55K $ 436.55K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over OG SMINEM (OGSM) prijs

OG SMINEM (OGSM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OG SMINEM (OGSM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OGSM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OGSM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OGSM begrijpt, kun je de live prijs van OGSM token verkennen!

Prijsvoorspelling van OGSM Wil je weten waar je OGSM naartoe gaat? Onze OGSM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OGSM token!

