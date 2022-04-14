Official Tiger King (EXOTIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Official Tiger King (EXOTIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Official Tiger King (EXOTIC) Informatie This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community. This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community. Officiële website: https://officialexotic.com/ Koop nu EXOTIC!

Official Tiger King (EXOTIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Official Tiger King (EXOTIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.54K $ 16.54K $ 16.54K Totale voorraad: $ 499.95M $ 499.95M $ 499.95M Circulerende voorraad: $ 399.95M $ 399.95M $ 399.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.68K $ 20.68K $ 20.68K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Official Tiger King (EXOTIC) prijs

Official Tiger King (EXOTIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Official Tiger King (EXOTIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EXOTIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EXOTIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EXOTIC begrijpt, kun je de live prijs van EXOTIC token verkennen!

