Official PPshow (PP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00263441 24u hoog $ 0.00342287 Hoogste prijs ooit $ 0.00379033 Laagste prijs $ 0.00122364 Prijswijziging (1u) +1.12% Prijswijziging (1D) +17.78% Prijswijziging (7D) +11.80%

Official PPshow (PP) real-time prijs is $0.00342124. De afgelopen 24 uur werd er PP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00263441 en een hoogtepunt van $ 0.00342287, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PP hoogste prijs aller tijden is $ 0.00379033, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00122364 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PP met +1.12% veranderd in het afgelopen uur, +17.78% in de afgelopen 24 uur en +11.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Official PPshow (PP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.71M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.73M Circulerende voorraad 501.97M Totale voorraad 801,969,565.023258

De huidige marktkapitalisatie van Official PPshow is $ 1.71M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PP is 501.97M, met een totale voorraad van 801969565.023258. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.73M.