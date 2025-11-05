BeursDEX+
De live Official PPshow prijs vandaag is 0.00342124 USD. Volg realtime PP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Official PPshow Prijs (PP)

1 PP naar USD live prijs:

$0.00341914
$0.00341914$0.00341914
+18.60%1D
USD
Official PPshow (PP) live prijsgrafiek
Official PPshow (PP) Prijsinformatie (USD)

Official PPshow (PP) real-time prijs is $0.00342124. De afgelopen 24 uur werd er PP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00263441 en een hoogtepunt van $ 0.00342287, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PP hoogste prijs aller tijden is $ 0.00379033, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00122364 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PP met +1.12% veranderd in het afgelopen uur, +17.78% in de afgelopen 24 uur en +11.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

De huidige marktkapitalisatie van Official PPshow is $ 1.71M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PP is 501.97M, met een totale voorraad van 801969565.023258. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.73M.

Official PPshow (PP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Official PPshow naar USD $ +0.00051644.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Official PPshow naar USD $ +0.0016477967.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Official PPshow naar USD $ +0.0006945945.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Official PPshow naar USD $ 0.

Wat is Official PPshow (PP)?

$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end.

This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Official PPshow (PP) hulpbron

Official PPshow Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Official PPshow (PP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Official PPshow (PP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Official PPshow te bekijken.

Bekijk nu de Official PPshow prijsvoorspelling !

PP naar lokale valuta's

Official PPshow (PP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Official PPshow (PP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Official PPshow (PP)

Hoeveel is Official PPshow (PP) vandaag waard?
De live PP prijs in USD is 0.00342124 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PP naar USD prijs?
De huidige prijs van PP naar USD is $ 0.00342124. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Official PPshow?
De marktkapitalisatie van PP is $ 1.71M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PP?
De circulerende voorraad van PP is 501.97M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PP?
PP bereikte een ATH-prijs van 0.00379033 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PP?
PP zag een ATL-prijs van 0.00122364 USD.
Wat is het handelsvolume van PP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PP is -- USD.
Zal PP dit jaar hoger gaan?
PP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

