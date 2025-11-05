Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.0011025$ 0.0011025 $ 0.0011025 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -8.48% Prijswijziging (1D) +7.92% Prijswijziging (7D) -11.33% Prijswijziging (7D) -11.33%

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DOGEWLFI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOGEWLFI hoogste prijs aller tijden is $ 0.0011025, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOGEWLFI met -8.48% veranderd in het afgelopen uur, +7.92% in de afgelopen 24 uur en -11.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 15.93K$ 15.93K $ 15.93K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.93K$ 15.93K $ 15.93K Circulerende voorraad 998.84M 998.84M 998.84M Totale voorraad 998,835,832.35248 998,835,832.35248 998,835,832.35248

