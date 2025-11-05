BeursDEX+
De live Official DogeWLFI Coin prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime DOGEWLFI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DOGEWLFI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DOGEWLFI

DOGEWLFI Prijsinformatie

Wat is DOGEWLFI

DOGEWLFI officiële website

DOGEWLFI tokenomie

DOGEWLFI Prijsvoorspelling

Official DogeWLFI Coin Prijs (DOGEWLFI)

Niet genoteerd

1 DOGEWLFI naar USD live prijs:

+7.90%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:26:38 (UTC+8)

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Prijsinformatie (USD)

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DOGEWLFI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOGEWLFI hoogste prijs aller tijden is $ 0.0011025, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOGEWLFI met -8.48% veranderd in het afgelopen uur, +7.92% in de afgelopen 24 uur en -11.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Official DogeWLFI Coin is $ 15.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOGEWLFI is 998.84M, met een totale voorraad van 998835832.35248. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.93K.

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Official DogeWLFI Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Official DogeWLFI Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Official DogeWLFI Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Official DogeWLFI Coin naar USD $ 0.

Wat is Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) hulpbron

Official DogeWLFI Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Official DogeWLFI Coin te bekijken.

Bekijk nu de Official DogeWLFI Coin prijsvoorspelling !

DOGEWLFI naar lokale valuta's

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DOGEWLFI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Hoeveel is Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) vandaag waard?
De live DOGEWLFI prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DOGEWLFI naar USD prijs?
De huidige prijs van DOGEWLFI naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Official DogeWLFI Coin?
De marktkapitalisatie van DOGEWLFI is $ 15.93K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DOGEWLFI?
De circulerende voorraad van DOGEWLFI is 998.84M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DOGEWLFI?
DOGEWLFI bereikte een ATH-prijs van 0.0011025 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DOGEWLFI?
DOGEWLFI zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van DOGEWLFI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DOGEWLFI is -- USD.
Zal DOGEWLFI dit jaar hoger gaan?
DOGEWLFI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DOGEWLFI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Belangrijke updates uit de sector

11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

