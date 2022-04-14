Official Crypto Nostra (OCN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Official Crypto Nostra (OCN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Official Crypto Nostra (OCN) Informatie The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility * Trade Tokens for Book * Trade Tokens for Merch * Trade Tokens for Nfts The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility Trade Tokens for Book

Trade Tokens for Merch

Trade Tokens for Nfts Officiële website: http://www.officialcryptonostra.com/ Whitepaper: https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf Koop nu OCN!

Official Crypto Nostra (OCN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Official Crypto Nostra (OCN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.63M $ 3.63M $ 3.63M Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.63M $ 3.63M $ 3.63M Hoogste ooit: $ 0.00742022 $ 0.00742022 $ 0.00742022 Laagste ooit: $ 0.00125706 $ 0.00125706 $ 0.00125706 Huidige prijs: $ 0.00181714 $ 0.00181714 $ 0.00181714 Meer informatie over Official Crypto Nostra (OCN) prijs

Official Crypto Nostra (OCN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Official Crypto Nostra (OCN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OCN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OCN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OCN begrijpt, kun je de live prijs van OCN token verkennen!

Prijsvoorspelling van OCN Wil je weten waar je OCN naartoe gaat? Onze OCN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OCN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!