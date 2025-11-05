ODIN Tools (ODIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.002541 $ 0.002541 $ 0.002541 24u laag $ 0.00412594 $ 0.00412594 $ 0.00412594 24u hoog 24u laag $ 0.002541$ 0.002541 $ 0.002541 24u hoog $ 0.00412594$ 0.00412594 $ 0.00412594 Hoogste prijs ooit $ 0.00779732$ 0.00779732 $ 0.00779732 Laagste prijs $ 0.00201723$ 0.00201723 $ 0.00201723 Prijswijziging (1u) +0.04% Prijswijziging (1D) -24.55% Prijswijziging (7D) -30.00% Prijswijziging (7D) -30.00%

ODIN Tools (ODIN) real-time prijs is $0.00311282. De afgelopen 24 uur werd er ODIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.002541 en een hoogtepunt van $ 0.00412594, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ODIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00779732, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00201723 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ODIN met +0.04% veranderd in het afgelopen uur, -24.55% in de afgelopen 24 uur en -30.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ODIN Tools (ODIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 230.91K$ 230.91K $ 230.91K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 285.15K$ 285.15K $ 285.15K Circulerende voorraad 74.51M 74.51M 74.51M Totale voorraad 92,011,790.73952852 92,011,790.73952852 92,011,790.73952852

De huidige marktkapitalisatie van ODIN Tools is $ 230.91K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ODIN is 74.51M, met een totale voorraad van 92011790.73952852. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 285.15K.