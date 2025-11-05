Odin Liquidity Network (ODIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00413782 24u hoog $ 0.00460957 Hoogste prijs ooit $ 0.129051 Laagste prijs $ 0.00326052 Prijswijziging (1u) +0.03% Prijswijziging (1D) -3.27% Prijswijziging (7D) -25.04%

Odin Liquidity Network (ODIN) real-time prijs is $0.00441382. De afgelopen 24 uur werd er ODIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00413782 en een hoogtepunt van $ 0.00460957, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ODIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.129051, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00326052 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ODIN met +0.03% veranderd in het afgelopen uur, -3.27% in de afgelopen 24 uur en -25.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Odin Liquidity Network (ODIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 827.19K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 827.19K Circulerende voorraad 187.41M Totale voorraad 187,407,814.7566593

De huidige marktkapitalisatie van Odin Liquidity Network is $ 827.19K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ODIN is 187.41M, met een totale voorraad van 187407814.7566593. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 827.19K.