BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Odin Liquidity Network prijs vandaag is 0.00441382 USD. Volg realtime ODIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ODIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Odin Liquidity Network prijs vandaag is 0.00441382 USD. Volg realtime ODIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ODIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ODIN

ODIN Prijsinformatie

Wat is ODIN

ODIN officiële website

ODIN tokenomie

ODIN Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Odin Liquidity Network logo

Odin Liquidity Network Prijs (ODIN)

Niet genoteerd

1 ODIN naar USD live prijs:

$0.00441382
$0.00441382$0.00441382
-3.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Odin Liquidity Network (ODIN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:38:57 (UTC+8)

Odin Liquidity Network (ODIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00413782
$ 0.00413782$ 0.00413782
24u laag
$ 0.00460957
$ 0.00460957$ 0.00460957
24u hoog

$ 0.00413782
$ 0.00413782$ 0.00413782

$ 0.00460957
$ 0.00460957$ 0.00460957

$ 0.129051
$ 0.129051$ 0.129051

$ 0.00326052
$ 0.00326052$ 0.00326052

+0.03%

-3.27%

-25.04%

-25.04%

Odin Liquidity Network (ODIN) real-time prijs is $0.00441382. De afgelopen 24 uur werd er ODIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00413782 en een hoogtepunt van $ 0.00460957, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ODIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.129051, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00326052 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ODIN met +0.03% veranderd in het afgelopen uur, -3.27% in de afgelopen 24 uur en -25.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Odin Liquidity Network (ODIN) Marktinformatie

$ 827.19K
$ 827.19K$ 827.19K

--
----

$ 827.19K
$ 827.19K$ 827.19K

187.41M
187.41M 187.41M

187,407,814.7566593
187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

De huidige marktkapitalisatie van Odin Liquidity Network is $ 827.19K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ODIN is 187.41M, met een totale voorraad van 187407814.7566593. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 827.19K.

Odin Liquidity Network (ODIN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Odin Liquidity Network naar USD $ -0.00014921215610801.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Odin Liquidity Network naar USD $ -0.0013869043.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Odin Liquidity Network naar USD $ -0.0016863533.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Odin Liquidity Network naar USD $ -0.003261258246807077.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00014921215610801-3.27%
30 dagen$ -0.0013869043-31.42%
60 dagen$ -0.0016863533-38.20%
90 dagen$ -0.003261258246807077-42.49%

Wat is Odin Liquidity Network (ODIN)?

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Odin Liquidity Network (ODIN) hulpbron

Officiële website

Odin Liquidity Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Odin Liquidity Network (ODIN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Odin Liquidity Network (ODIN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Odin Liquidity Network te bekijken.

Bekijk nu de Odin Liquidity Network prijsvoorspelling !

ODIN naar lokale valuta's

Odin Liquidity Network (ODIN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Odin Liquidity Network (ODIN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ODIN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Odin Liquidity Network (ODIN)

Hoeveel is Odin Liquidity Network (ODIN) vandaag waard?
De live ODIN prijs in USD is 0.00441382 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ODIN naar USD prijs?
De huidige prijs van ODIN naar USD is $ 0.00441382. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Odin Liquidity Network?
De marktkapitalisatie van ODIN is $ 827.19K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ODIN?
De circulerende voorraad van ODIN is 187.41M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ODIN?
ODIN bereikte een ATH-prijs van 0.129051 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ODIN?
ODIN zag een ATL-prijs van 0.00326052 USD.
Wat is het handelsvolume van ODIN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ODIN is -- USD.
Zal ODIN dit jaar hoger gaan?
ODIN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ODIN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:38:57 (UTC+8)

Odin Liquidity Network (ODIN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,582.05
$102,582.05$102,582.05

-0.58%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,337.43
$3,337.43$3,337.43

-4.84%

Solana logo

Solana

SOL

$158.60
$158.60$158.60

-1.78%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1498
$1.1498$1.1498

+53.81%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,582.05
$102,582.05$102,582.05

-0.58%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,337.43
$3,337.43$3,337.43

-4.84%

Solana logo

Solana

SOL

$158.60
$158.60$158.60

-1.78%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2523
$2.2523$2.2523

-1.30%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16458
$0.16458$0.16458

+0.39%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04180
$0.04180$0.04180

+67.20%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00904
$0.00904$0.00904

+20.53%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00613
$0.00613$0.00613

-5.69%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08316
$0.08316$0.08316

+442.11%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2346
$0.2346$0.2346

+369.20%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046313
$0.0000000046313$0.0000000046313

+230.75%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1905
$0.1905$0.1905

+190.83%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008815
$0.000008815$0.000008815

+130.94%