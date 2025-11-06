Odin (ODIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.66% Prijswijziging (1D) +1.98% Prijswijziging (7D) -16.81%

Odin (ODIN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ODIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ODIN hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ODIN met +0.66% veranderd in het afgelopen uur, +1.98% in de afgelopen 24 uur en -16.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Odin (ODIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.35K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.35K Circulerende voorraad 997.76M Totale voorraad 997,760,749.762359

De huidige marktkapitalisatie van Odin is $ 8.35K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ODIN is 997.76M, met een totale voorraad van 997760749.762359. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.35K.