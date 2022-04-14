OctonetAI (OCTO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OctonetAI (OCTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OctonetAI (OCTO) Informatie At OctonetAI, we are committed to revolutionizing the way developers, businesses, and researchers access and utilize artificial intelligence. Powered by the Solana blockchain, our innovative platform offers a comprehensive suite of AI and machine learning solutions designed for scalability, speed, and affordability. From pre trained models to high performance GPU rentals, OctonetAI is your gateway to unlocking the full potential of AI technology. Join us in shaping the future of AI-driven applications and discover the possibilities that OctonetAI can bring to your projects Officiële website: https://www.octonet.ai/ Whitepaper: https://docs.octonet.ai/ Koop nu OCTO!

OctonetAI (OCTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OctonetAI (OCTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Hoogste ooit: $ 0.329984 $ 0.329984 $ 0.329984 Laagste ooit: $ 0.00287734 $ 0.00287734 $ 0.00287734 Huidige prijs: $ 0.01066745 $ 0.01066745 $ 0.01066745 Meer informatie over OctonetAI (OCTO) prijs

OctonetAI (OCTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OctonetAI (OCTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OCTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OCTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OCTO begrijpt, kun je de live prijs van OCTO token verkennen!

