OctoFi (OCTO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OctoFi (OCTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OctoFi (OCTO) Informatie OctoFi gives you cash back when you transact with trusted DeFi and NFT marketplaces, across multiple blockchains, through our all-in-one dApp or browser-plugin Wallet. Officiële website: https://octo.fi

OctoFi (OCTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OctoFi (OCTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 87.01K Totale voorraad: $ 800.00K Circulerende voorraad: $ 352.87K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 197.26K Hoogste ooit: $ 127.81 Laagste ooit: $ 0.032216 Huidige prijs: $ 0.246679

OctoFi (OCTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OctoFi (OCTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OCTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OCTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OCTO begrijpt, kun je de live prijs van OCTO token verkennen!

Prijsvoorspelling van OCTO Wil je weten waar je OCTO naartoe gaat? Onze OCTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

