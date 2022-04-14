Ocelex (OCX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ocelex (OCX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ocelex (OCX) Informatie Ocelex democratizes sophisticated liquidity strategies, seamlessly connecting everyday traders with expert-level capabilities. The platform features a competitive ecosystem of Automated Liquidity Managers (ALMs) and strategists, all striving to optimize returns, minimize risks like impermanent loss, and boost overall efficiency for every user. Concentrated liquidity positions provided by ALMs are meticulously optimized for maximum fee generation and minimal slippage, facilitating a smooth trading experience. The integration with professional liquidity strategists ensures the effective management of rewards distribution and liquidity, providing active management to enhance fee returns. Officiële website: https://www.ocelex.fi/

Ocelex (OCX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ocelex (OCX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 50.55K Totale voorraad: $ 215.86M Circulerende voorraad: $ 15.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 683.64K Hoogste ooit: $ 0.00766828 Laagste ooit: $ 0.00311911 Huidige prijs: $ 0.00316707

Ocelex (OCX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ocelex (OCX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OCX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OCX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OCX begrijpt, kun je de live prijs van OCX token verkennen!

Prijsvoorspelling van OCX Wil je weten waar je OCX naartoe gaat? Onze OCX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OCX token!

