OceansGallerie On SUI (OCEANS) Informatie OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space. Officiële website: https://oceansgallerie.xyz/

OceansGallerie On SUI (OCEANS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OceansGallerie On SUI (OCEANS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 152.41K $ 152.41K $ 152.41K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Hoogste ooit: $ 0.00325626 $ 0.00325626 $ 0.00325626 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010886 $ 0.00010886 $ 0.00010886 Meer informatie over OceansGallerie On SUI (OCEANS) prijs

OceansGallerie On SUI (OCEANS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OceansGallerie On SUI (OCEANS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OCEANS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OCEANS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OCEANS begrijpt, kun je de live prijs van OCEANS token verkennen!

Prijsvoorspelling van OCEANS Wil je weten waar je OCEANS naartoe gaat? Onze OCEANS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OCEANS token!

