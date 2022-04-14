OceanEX (OCE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OceanEX (OCE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OCE is an indispensable piece of OceanEx's ecosystem and future developments. It can be used in many scenarios including but not limited to: pay for fees of services such as: transaction fee, withdraw fee, listing fee, argo/fund deployment fee voting right in project listing pool invitation to OceanEx's quality community events and meetups access to our market research center in OceanLab subscribe to and use our professional developed trading tools and investment products such as CryptoBento™ more to come in the future

OceanEX (OCE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OceanEX (OCE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 224.64K $ 224.64K $ 224.64K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 320.92K $ 320.92K $ 320.92K Hoogste ooit: $ 0.01640565 $ 0.01640565 $ 0.01640565 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over OceanEX (OCE) prijs

OceanEX (OCE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OceanEX (OCE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OCE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OCE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OCE begrijpt, kun je de live prijs van OCE token verkennen!

Prijsvoorspelling van OCE Wil je weten waar je OCE naartoe gaat? Onze OCE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OCE token!

