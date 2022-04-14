OAX (OAX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OAX (OAX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OAX (OAX) Informatie OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform "openANX" which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection. Officiële website: https://www.oax.org/ Whitepaper: https://www.openanx.org/assets/openANX_White_Paper_Released_Final_ENU_V2.0.pdf

OAX (OAX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OAX (OAX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Marktkapitalisatie: $ 609.34K Totale voorraad: $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 55.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.09M Hoogste ooit: $ 2.34 Laagste ooit: $ 0.00953392 Huidige prijs: $ 0.0109312

OAX (OAX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OAX (OAX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OAX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OAX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OAX begrijpt, kun je de live prijs van OAX token verkennen!

