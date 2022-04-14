OATH (OATH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OATH (OATH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OATH (OATH) Informatie The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible. Officiële website: https://www.oath.eco/

OATH (OATH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OATH (OATH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 83.38K $ 83.38K $ 83.38K Totale voorraad: $ 171.52M $ 171.52M $ 171.52M Circulerende voorraad: $ 171.42M $ 171.42M $ 171.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 83.43K $ 83.43K $ 83.43K Hoogste ooit: $ 0.664838 $ 0.664838 $ 0.664838 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00048641 $ 0.00048641 $ 0.00048641 Meer informatie over OATH (OATH) prijs

OATH (OATH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OATH (OATH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OATH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OATH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OATH begrijpt, kun je de live prijs van OATH token verkennen!

