O3 (O3) Informatie O3 Layer is a modular Layer 3 blockchain built on Bitcoin, designed to improve scalability, efficiency, and interoperability. By combining Arbitrum Orbit for execution, Avail for data availability, and Layeredge for verification, it enables fast, secure, and cost-effective transactions. With zk-proof technology and support for Real-World Assets (RWA) and dApps, O3 Layer unlocks Bitcoin's potential beyond digital gold, proving transactions on Bitcoin Layer 1. Focused on decentralization, it prioritizes community-driven development, offering a robust, scalable solution for the blockchain ecosystem. Officiële website: https://o3layer.com/ Whitepaper: https://docs.o3layer.com/

O3 (O3) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor O3 (O3), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 761.75 $ 761.75 $ 761.75 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.86K $ 10.86K $ 10.86K Hoogste ooit: $ 0.152159 $ 0.152159 $ 0.152159 Laagste ooit: $ 0.00007344 $ 0.00007344 $ 0.00007344 Huidige prijs: $ 0.00010862 $ 0.00010862 $ 0.00010862 Meer informatie over O3 (O3) prijs

O3 (O3) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van O3 (O3) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal O3 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel O3 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van O3 begrijpt, kun je de live prijs van O3 token verkennen!

Prijsvoorspelling van O3 Wil je weten waar je O3 naartoe gaat? Onze O3 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van O3 token!

