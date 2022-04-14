O Intelligence Coin (OI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in O Intelligence Coin (OI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

O Intelligence Coin (OI) Informatie OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world's first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping. Officiële website: https://www.o.xyz/

O Intelligence Coin (OI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor O Intelligence Coin (OI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.40M $ 21.40M $ 21.40M Totale voorraad: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 Circulerende voorraad: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.40M $ 21.40M $ 21.40M Hoogste ooit: $ 213,062,243 $ 213,062,243 $ 213,062,243 Laagste ooit: $ 7,375,145 $ 7,375,145 $ 7,375,145 Huidige prijs: $ 21,403,825 $ 21,403,825 $ 21,403,825 Meer informatie over O Intelligence Coin (OI) prijs

O Intelligence Coin (OI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van O Intelligence Coin (OI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OI begrijpt, kun je de live prijs van OI token verkennen!

Prijsvoorspelling van OI Wil je weten waar je OI naartoe gaat? Onze OI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OI token!

