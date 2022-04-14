Nyzo (NYZO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nyzo (NYZO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nyzo (NYZO) Informatie Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world. Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world. Officiële website: https://nyzo.co Koop nu NYZO!

Nyzo (NYZO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nyzo (NYZO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 142.86K $ 142.86K $ 142.86K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 23.44M $ 23.44M $ 23.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 609.39K $ 609.39K $ 609.39K Hoogste ooit: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Laagste ooit: $ 0.00209566 $ 0.00209566 $ 0.00209566 Huidige prijs: $ 0.00609188 $ 0.00609188 $ 0.00609188 Meer informatie over Nyzo (NYZO) prijs

Nyzo (NYZO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nyzo (NYZO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NYZO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NYZO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NYZO begrijpt, kun je de live prijs van NYZO token verkennen!

Prijsvoorspelling van NYZO Wil je weten waar je NYZO naartoe gaat? Onze NYZO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NYZO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!