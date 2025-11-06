Nyvo (NYVO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.74% Prijswijziging (1D) +2.81% Prijswijziging (7D) -21.12% Prijswijziging (7D) -21.12%

Nyvo (NYVO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NYVO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NYVO hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NYVO met +0.74% veranderd in het afgelopen uur, +2.81% in de afgelopen 24 uur en -21.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nyvo (NYVO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.05K$ 6.05K $ 6.05K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.17K$ 6.17K $ 6.17K Circulerende voorraad 973.80M 973.80M 973.80M Totale voorraad 994,274,046.159183 994,274,046.159183 994,274,046.159183

De huidige marktkapitalisatie van Nyvo is $ 6.05K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NYVO is 973.80M, met een totale voorraad van 994274046.159183. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.17K.