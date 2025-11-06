BeursDEX+
De live Nyvo prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime NYVO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NYVO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Nyvo (NYVO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:27:39 (UTC+8)

Nyvo (NYVO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.74%

+2.81%

-21.12%

-21.12%

Nyvo (NYVO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NYVO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NYVO hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NYVO met +0.74% veranderd in het afgelopen uur, +2.81% in de afgelopen 24 uur en -21.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nyvo (NYVO) Marktinformatie

$ 6.05K
$ 6.05K$ 6.05K

--
----

$ 6.17K
$ 6.17K$ 6.17K

973.80M
973.80M 973.80M

994,274,046.159183
994,274,046.159183 994,274,046.159183

De huidige marktkapitalisatie van Nyvo is $ 6.05K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NYVO is 973.80M, met een totale voorraad van 994274046.159183. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.17K.

Nyvo (NYVO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Nyvo naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Nyvo naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Nyvo naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Nyvo naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.81%
30 dagen$ 0-42.43%
60 dagen$ 0-29.11%
90 dagen$ 0--

Wat is Nyvo (NYVO)?

Nyvo is a cutting-edge platform that allows anyone to create fully functional decentralized applications (dApps) using simple natural language prompts. In other words, users describe the app they want in plain English, and Nyvo’s AI-driven engine automatically generates both the on-chain smart contract backend and the web-based frontend, delivering a live blockchain application within minutes. This “prompt-to-dApp” approach dramatically lowers the barriers to Web3 development by removing the need to write code or navigate complex developer tools.The result is that developers, entrepreneurs, and even non-technical users can go from an idea to a deployed dApp faster and easier than ever before.

Nyvo Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Nyvo (NYVO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Nyvo (NYVO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Nyvo te bekijken.

Bekijk nu de Nyvo prijsvoorspelling !

NYVO naar lokale valuta's

Nyvo (NYVO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Nyvo (NYVO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NYVO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Nyvo (NYVO)

Hoeveel is Nyvo (NYVO) vandaag waard?
De live NYVO prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NYVO naar USD prijs?
De huidige prijs van NYVO naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Nyvo?
De marktkapitalisatie van NYVO is $ 6.05K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NYVO?
De circulerende voorraad van NYVO is 973.80M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NYVO?
NYVO bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NYVO?
NYVO zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van NYVO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NYVO is -- USD.
Zal NYVO dit jaar hoger gaan?
NYVO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NYVO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
