Nyla AI (NYLA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00204118 24u hoog $ 0.00239571 Hoogste prijs ooit $ 0.00976394 Laagste prijs $ 0.00131479 Prijswijziging (1u) +3.49% Prijswijziging (1D) -0.16% Prijswijziging (7D) -12.18%

Nyla AI (NYLA) real-time prijs is $0.00233756. De afgelopen 24 uur werd er NYLA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00204118 en een hoogtepunt van $ 0.00239571, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NYLA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00976394, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00131479 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NYLA met +3.49% veranderd in het afgelopen uur, -0.16% in de afgelopen 24 uur en -12.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nyla AI (NYLA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.34M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.34M Circulerende voorraad 999.99M Totale voorraad 999,986,790.43

De huidige marktkapitalisatie van Nyla AI is $ 2.34M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NYLA is 999.99M, met een totale voorraad van 999986790.43. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.34M.