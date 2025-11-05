BeursDEX+
De live Nyan Heroes prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime NYAN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NYAN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Nyan Heroes Prijs (NYAN)

Niet genoteerd

1 NYAN naar USD live prijs:

$0.00093684
$0.00093684$0.00093684
-1.80%1D
USD
Nyan Heroes (NYAN) live prijsgrafiek
Nyan Heroes (NYAN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.457078
$ 0.457078$ 0.457078

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

-1.83%

-7.74%

-7.74%

Nyan Heroes (NYAN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NYAN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NYAN hoogste prijs aller tijden is $ 0.457078, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NYAN met -0.27% veranderd in het afgelopen uur, -1.83% in de afgelopen 24 uur en -7.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nyan Heroes (NYAN) Marktinformatie

$ 137.11K
$ 137.11K$ 137.11K

--
----

$ 936.85K
$ 936.85K$ 936.85K

146.35M
146.35M 146.35M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Nyan Heroes is $ 137.11K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NYAN is 146.35M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 936.85K.

Nyan Heroes (NYAN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Nyan Heroes naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Nyan Heroes naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Nyan Heroes naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Nyan Heroes naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-1.83%
30 dagen$ 0-64.93%
60 dagen$ 0-37.90%
90 dagen$ 0--

Wat is Nyan Heroes (NYAN)?

Nyan Heroes is a team-based hero shooter featuring cats piloting mechs. Master unique abilities and advanced feline movement. Customize your mech loadout with weapons and mods. Even after your mech falls in combat, your cat skills can still turn the tide of battle for your team!

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Nyan Heroes (NYAN) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Nyan Heroes Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Nyan Heroes (NYAN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Nyan Heroes (NYAN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Nyan Heroes te bekijken.

Bekijk nu de Nyan Heroes prijsvoorspelling !

NYAN naar lokale valuta's

Nyan Heroes (NYAN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Nyan Heroes (NYAN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NYAN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Nyan Heroes (NYAN)

Hoeveel is Nyan Heroes (NYAN) vandaag waard?
De live NYAN prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NYAN naar USD prijs?
De huidige prijs van NYAN naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Nyan Heroes?
De marktkapitalisatie van NYAN is $ 137.11K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NYAN?
De circulerende voorraad van NYAN is 146.35M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NYAN?
NYAN bereikte een ATH-prijs van 0.457078 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NYAN?
NYAN zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van NYAN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NYAN is -- USD.
Zal NYAN dit jaar hoger gaan?
NYAN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NYAN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Nyan Heroes (NYAN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

