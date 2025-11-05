Nyan Cat (NYAN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00114211 $ 0.00114211 $ 0.00114211 24u laag $ 0.00171818 $ 0.00171818 $ 0.00171818 24u hoog 24u laag $ 0.00114211$ 0.00114211 $ 0.00114211 24u hoog $ 0.00171818$ 0.00171818 $ 0.00171818 Hoogste prijs ooit $ 0.00637036$ 0.00637036 $ 0.00637036 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.46% Prijswijziging (1D) +14.97% Prijswijziging (7D) -49.55% Prijswijziging (7D) -49.55%

Nyan Cat (NYAN) real-time prijs is $0.00162725. De afgelopen 24 uur werd er NYAN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00114211 en een hoogtepunt van $ 0.00171818, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NYAN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00637036, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NYAN met +1.46% veranderd in het afgelopen uur, +14.97% in de afgelopen 24 uur en -49.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nyan Cat (NYAN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Circulerende voorraad 999.98M 999.98M 999.98M Totale voorraad 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

