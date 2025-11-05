Nya (NYA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -0.05% Prijswijziging (1D) -2.04% Prijswijziging (7D) -16.05%

Nya (NYA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NYA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NYA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NYA met -0.05% veranderd in het afgelopen uur, -2.04% in de afgelopen 24 uur en -16.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nya (NYA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.74M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.74M Circulerende voorraad 36.77T Totale voorraad 36,830,899,415,101.91

De huidige marktkapitalisatie van Nya is $ 3.74M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NYA is 36.77T, met een totale voorraad van 36830899415101.91. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.74M.