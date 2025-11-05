BeursDEX+
De live Nuwa World by Virtuals prijs vandaag is 0.00091032 USD. Volg realtime NUWA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NUWA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Nuwa World by Virtuals prijs vandaag is 0.00091032 USD. Volg realtime NUWA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NUWA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over NUWA

NUWA Prijsinformatie

Wat is NUWA

NUWA officiële website

NUWA tokenomie

NUWA Prijsvoorspelling

Nuwa World by Virtuals Prijs (NUWA)

1 NUWA naar USD live prijs:

$0.00089377
$0.00089377$0.00089377
-11.00%1D
USD
Nuwa World by Virtuals (NUWA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:26:15 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00083553
$ 0.00083553$ 0.00083553
24u laag
$ 0.00100486
$ 0.00100486$ 0.00100486
24u hoog

$ 0.00083553
$ 0.00083553$ 0.00083553

$ 0.00100486
$ 0.00100486$ 0.00100486

$ 0.00137151
$ 0.00137151$ 0.00137151

$ 0.00050751
$ 0.00050751$ 0.00050751

+1.26%

-6.76%

-3.34%

-3.34%

Nuwa World by Virtuals (NUWA) real-time prijs is $0.00091032. De afgelopen 24 uur werd er NUWA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00083553 en een hoogtepunt van $ 0.00100486, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NUWA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00137151, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00050751 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NUWA met +1.26% veranderd in het afgelopen uur, -6.76% in de afgelopen 24 uur en -3.34% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Marktinformatie

$ 280.02K
$ 280.02K$ 280.02K

--
----

$ 912.81K
$ 912.81K$ 912.81K

306.76M
306.76M 306.76M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Nuwa World by Virtuals is $ 280.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NUWA is 306.76M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 912.81K.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Nuwa World by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Nuwa World by Virtuals naar USD $ -0.0001502819.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Nuwa World by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Nuwa World by Virtuals naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-6.76%
30 dagen$ -0.0001502819-16.50%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Nuwa World by Virtuals (NUWA)?

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.

Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.

Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.

By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) hulpbron

Officiële website

Nuwa World by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Nuwa World by Virtuals (NUWA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Nuwa World by Virtuals (NUWA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Nuwa World by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de Nuwa World by Virtuals prijsvoorspelling !

NUWA naar lokale valuta's

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Nuwa World by Virtuals (NUWA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NUWA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Hoeveel is Nuwa World by Virtuals (NUWA) vandaag waard?
De live NUWA prijs in USD is 0.00091032 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NUWA naar USD prijs?
De huidige prijs van NUWA naar USD is $ 0.00091032. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Nuwa World by Virtuals?
De marktkapitalisatie van NUWA is $ 280.02K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NUWA?
De circulerende voorraad van NUWA is 306.76M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NUWA?
NUWA bereikte een ATH-prijs van 0.00137151 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NUWA?
NUWA zag een ATL-prijs van 0.00050751 USD.
Wat is het handelsvolume van NUWA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NUWA is -- USD.
Zal NUWA dit jaar hoger gaan?
NUWA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NUWA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:26:15 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

