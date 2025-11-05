Nuwa World by Virtuals (NUWA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00083553 24u hoog $ 0.00100486 Hoogste prijs ooit $ 0.00137151 Laagste prijs $ 0.00050751 Prijswijziging (1u) +1.26% Prijswijziging (1D) -6.76% Prijswijziging (7D) -3.34%

Nuwa World by Virtuals (NUWA) real-time prijs is $0.00091032. De afgelopen 24 uur werd er NUWA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00083553 en een hoogtepunt van $ 0.00100486, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NUWA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00137151, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00050751 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NUWA met +1.26% veranderd in het afgelopen uur, -6.76% in de afgelopen 24 uur en -3.34% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 280.02K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 912.81K Circulerende voorraad 306.76M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Nuwa World by Virtuals is $ 280.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NUWA is 306.76M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 912.81K.